Previsioni Meteo Perugia: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

Sabato 12 Ottobre a Perugia si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un predominio di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano che la mattina inizierà con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della nuvolosità, con cieli prevalentemente coperti. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 18°C, con un calo previsto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno piuttosto tranquille, con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà del 25%, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 3,5 km/h. Con l’avanzare della notte, il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il clima si presenterà con poche nuvole e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 12°C alle 07:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, arrivando a circa il 64% entro le 09:00. Le temperature continueranno a salire, toccando i 16,8°C intorno alle 10:00. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti da nord-ovest.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 89%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, con una leggera diminuzione prevista verso le 17:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a mostrare cieli coperti, con una temperatura che scenderà fino a 13°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%, e il vento si farà più debole, mantenendosi intorno ai 2 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa, indicando una stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per Perugia nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una nuvolosità variabile. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un possibile miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.7° perc. +10° Assenti 4.4 NNO max 4.5 Maestrale 83 % 1017 hPa 4 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 3.3 N max 3.6 Tramontana 85 % 1017 hPa 7 poche nuvole +12.4° perc. +11.6° Assenti 2.4 NNE max 2.9 Grecale 74 % 1018 hPa 10 nubi sparse +16.8° perc. +16° Assenti 1.9 NO max 1.9 Maestrale 58 % 1018 hPa 13 cielo coperto +18.9° perc. +18.2° Assenti 3.4 O max 6.3 Ponente 49 % 1017 hPa 16 nubi sparse +16.2° perc. +15.5° Assenti 2.3 NNO max 4.6 Maestrale 62 % 1017 hPa 19 cielo coperto +13.8° perc. +13° Assenti 1.9 S max 2.5 Ostro 67 % 1018 hPa 22 cielo coperto +13.2° perc. +12.5° Assenti 3.3 SSE max 3.9 Scirocco 71 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:27

