Previsioni Meteo Pesaro: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Pesaro di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e temperature miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino. Con l’avanzare della giornata, le precipitazioni si esauriranno, lasciando spazio a un cielo nuvoloso ma senza piogge significative. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata adatta a diverse attività all’aperto, sebbene con un’adeguata attenzione alle condizioni di umidità.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Pesaro sperimenterà piogge leggere con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,4°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà contenuta, intorno ai 1,7 km/h, proveniente da Sud Est. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di 0,37 mm, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 95%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra 17,5°C e 18,8°C. Le piogge si attenueranno, e la probabilità di precipitazioni scenderà progressivamente. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 6 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a diminuire, favorendo un leggero miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, ma senza piogge. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11 km/h, con direzione Est-Sud Est. L’umidità si manterrà intorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1022 hPa. Le condizioni generali saranno favorevoli per attività all’aperto, anche se si consiglia di indossare abiti adeguati per il clima fresco.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà coperto, ma senza precipitazioni. La velocità del vento si manterrà costante, con valori simili a quelli del pomeriggio. L’umidità continuerà a essere alta, ma non si prevedono disagi significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pesaro nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo allentamento della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede che il weekend porterà un clima più stabile, ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Pesaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.4° perc. +17.7° 0.37 mm 1.7 SE max 2.9 Scirocco 95 % 1025 hPa 3 pioggia leggera +17.3° perc. +17.6° 0.18 mm 1.4 SO max 2.7 Libeccio 93 % 1024 hPa 6 cielo coperto +17.5° perc. +17.7° prob. 70 % 3.5 SSE max 4 Scirocco 91 % 1023 hPa 9 cielo coperto +18.3° perc. +18.5° prob. 9 % 3.5 SE max 3.9 Scirocco 87 % 1024 hPa 12 cielo coperto +18.7° perc. +18.9° prob. 26 % 6 ESE max 6.9 Scirocco 86 % 1023 hPa 15 cielo coperto +18.8° perc. +19° prob. 45 % 10 ESE max 12.7 Scirocco 87 % 1022 hPa 18 cielo coperto +18.5° perc. +18.7° prob. 30 % 11.5 SE max 13.8 Scirocco 90 % 1022 hPa 21 cielo coperto +18° perc. +18.2° prob. 2 % 10.4 SSE max 12.9 Scirocco 89 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 17:04

