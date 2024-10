Previsioni Meteo Pesaro: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Pesaro indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,1°C e i 19,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 19,5 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno all’86%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si coprirà completamente nel corso delle ore. Le temperature si manterranno attorno ai 17,5°C, con una leggera diminuzione verso l’alba. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da Sud e Sud-Est.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 19,1°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà alta, intorno all’80%, e il vento si farà sentire con una brezza leggera, mantenendo una direzione costante da Est e Sud-Est.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 17,3°C. La pioggia si intensificherà, con accumuli che potranno raggiungere i 0,97 mm entro le ore serali. Il vento si farà più forte, con raffiche che potranno superare i 19 km/h.

Nella sera, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con cielo coperto e possibilità di piogge residue. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 17,5°C, mentre l’umidità si manterrà alta, contribuendo a una sensazione di freschezza. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque presente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pesaro nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature in aumento e una diminuzione della probabilità di pioggia. Venerdì e nel weekend, le condizioni meteo dovrebbero stabilizzarsi ulteriormente, offrendo giornate più soleggiate e piacevoli.

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.6° perc. +17.7° Assenti 0.8 NNE max 2.1 Grecale 85 % 1021 hPa 4 cielo coperto +17.3° perc. +17.3° Assenti 3.6 SSO max 3.6 Libeccio 86 % 1020 hPa 7 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° Assenti 3.6 SSE max 4.4 Scirocco 84 % 1021 hPa 10 cielo coperto +18.7° perc. +18.7° Assenti 5.3 ESE max 7.2 Scirocco 80 % 1021 hPa 13 cielo coperto +19.1° perc. +19.1° prob. 3 % 10.4 E max 12 Levante 79 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.47 mm 14 ESE max 19.5 Scirocco 89 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +17.3° perc. +17.5° 0.81 mm 10.3 SE max 13 Scirocco 93 % 1020 hPa 22 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° prob. 49 % 9.4 SE max 10.2 Scirocco 90 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:18

