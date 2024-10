Previsioni Meteo Pescara: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 13 Ottobre, Pescara si troverà ad affrontare un meteo caratterizzato da una predominanza di nuvole e temperature gradevoli. Le previsioni del tempo indicano che la mattina inizierà con un cielo prevalentemente coperto, mentre nel pomeriggio si assisterà a una stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La temperatura si manterrà su valori miti, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 59%, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 16,6°C, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 70%.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che saliranno fino a 21°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 88%, ma la brezza leggera garantirà una sensazione di freschezza. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 39% entro le 09:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una temperatura massima di circa 20,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 62%. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, con velocità che varieranno tra i 5 e 11 km/h.

La sera porterà un leggero miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 17°C. L’umidità si stabilizzerà attorno al 74%, mentre le condizioni di vento rimarranno deboli, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Pescara indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre con un clima prevalentemente nuvoloso ma mite. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo i prossimi giorni ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17° perc. +16.6° Assenti 5 SO max 5 Libeccio 70 % 1019 hPa 3 nubi sparse +16.8° perc. +16.1° Assenti 8.3 SSO max 8.8 Libeccio 61 % 1018 hPa 6 cielo coperto +17.2° perc. +16.3° Assenti 8.2 SO max 9.3 Libeccio 49 % 1018 hPa 9 nubi sparse +21.2° perc. +20.3° Assenti 2.9 NE max 2.1 Grecale 37 % 1018 hPa 12 nubi sparse +21° perc. +20.5° Assenti 10.6 NE max 8.1 Grecale 49 % 1018 hPa 15 cielo coperto +20° perc. +19.7° Assenti 7.6 NE max 6.8 Grecale 62 % 1018 hPa 18 cielo coperto +18.7° perc. +18.5° Assenti 4.5 NNE max 5 Grecale 71 % 1019 hPa 21 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 5.3 SSO max 5.4 Libeccio 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:19

