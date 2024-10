Previsioni Meteo Pescara: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Pescara indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. La mattina porterà un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19°C entro le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con valori simili, mentre la sera si prevede che le temperature scendano nuovamente, mantenendosi sopra i 16°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa 16,8°C. L’umidità sarà attorno al 77%, con una leggera brezza da ovest a 6,3 km/h. Le condizioni rimarranno simili fino all’alba, con temperature che scenderanno leggermente, mantenendo comunque un clima gradevole.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno fino a 19,7°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto. L’umidità si attesterà attorno al 54%, mentre il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra 6 e 12 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un leggero calo previsto verso le 16:00. Anche in questo caso, il cielo sereno garantirà un’ottima esperienza all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%, ma non influenzerà in modo significativo il comfort termico.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. Le condizioni di cielo sereno si manterranno fino a tarda notte, con un’umidità che si attesterà attorno al 70%. Il vento continuerà a soffiare da ovest a una velocità di circa 6 km/h, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pescara nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Le giornate saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature miti, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.6° perc. +16.3° Assenti 6.7 ONO max 8.1 Maestrale 75 % 1024 hPa 4 cielo sereno +16.2° perc. +15.7° Assenti 6.9 OSO max 7.4 Libeccio 69 % 1024 hPa 7 cielo sereno +17.2° perc. +16.5° Assenti 6.2 OSO max 6.9 Libeccio 61 % 1025 hPa 10 cielo sereno +19.7° perc. +19.1° Assenti 9.5 N max 10.5 Tramontana 54 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.8° perc. +19.5° Assenti 8.8 N max 9.1 Tramontana 62 % 1024 hPa 16 cielo sereno +18° perc. +17.8° Assenti 10.2 N max 12.3 Tramontana 77 % 1024 hPa 19 cielo sereno +17.2° perc. +17° Assenti 5.8 O max 6.9 Ponente 79 % 1025 hPa 22 cielo sereno +16.6° perc. +16.2° Assenti 7.3 OSO max 7.6 Libeccio 74 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:53

