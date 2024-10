Previsioni Meteo Pescara: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Pescara indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un leggero aumento, con picchi che raggiungeranno i 22°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con una probabilità di pioggia che aumenterà nel corso della sera.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 20,2°C e un’umidità attorno al 71%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 11,9 km/h. Le condizioni rimarranno simili fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 19°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 1,9 km/h e i 11,1 km/h, con una direzione prevalentemente da sud-est. L’umidità si manterrà attorno al 71%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il massimo di 23,5°C alle 14:00, con un cielo ancora coperto. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 29%. La velocità del vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,7 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 61%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si faranno più instabili. Il cielo rimarrà coperto e si prevedono piogge leggere a partire dalle 22:00, con accumuli di circa 0,31 mm. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 80%. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno superare i 19 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pescara nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature miti, ma con un incremento della probabilità di pioggia. Domani si prevede un cielo nuovamente coperto, mentre dopodomani potrebbero esserci schiarite temporanee. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non promettono un miglioramento immediato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 8.6 NO max 11.9 Maestrale 71 % 1007 hPa 3 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 5.4 NNO max 7.8 Maestrale 76 % 1007 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° prob. 4 % 1.9 NO max 3.8 Maestrale 76 % 1006 hPa 9 cielo coperto +20.8° perc. +20.9° prob. 4 % 6.3 SE max 10.2 Scirocco 74 % 1005 hPa 12 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° prob. 17 % 6.4 NE max 8.4 Grecale 71 % 1003 hPa 15 cielo coperto +23° perc. +23° prob. 29 % 11.4 SSO max 18.5 Libeccio 61 % 1001 hPa 18 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° prob. 33 % 10.9 SSO max 14.3 Libeccio 70 % 1001 hPa 21 cielo coperto +20.9° perc. +20.9° prob. 29 % 15.7 SSE max 23 Scirocco 74 % 1000 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:36

