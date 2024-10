Previsioni Meteo Pescara: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Pescara indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di meteo suggeriscono una certa stabilità, con una leggera brezza che accompagnerà le ore, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole nonostante la copertura nuvolosa.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una copertura nuvolosa che varierà tra poche nuvole e nubi sparse. La mattina si presenterà con un cielo nuvoloso, ma le temperature continueranno a rimanere miti, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6 e i 14 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali e nord-occidentali.

Nel pomeriggio, la situazione non subirà significative variazioni, con un cielo che rimarrà coperto e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 19°C. L’umidità si manterrà alta, intorno all’86%, e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 17°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% in alcune ore. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà elevata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pescara indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni climatiche rimarranno favorevoli per le attività all’aperto, sebbene si consiglia di portare con sé un abbigliamento adeguato per le temperature serali più fresche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18° perc. +18° Assenti 6.3 ONO max 8 Maestrale 85 % 1025 hPa 4 nubi sparse +17.5° perc. +17.5° Assenti 8.5 ONO max 11.6 Maestrale 86 % 1025 hPa 7 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° Assenti 8.2 NO max 13.4 Maestrale 82 % 1026 hPa 10 nubi sparse +20° perc. +20° Assenti 12.9 NNO max 16 Maestrale 74 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° Assenti 14.1 N max 15.6 Tramontana 73 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° Assenti 8.2 N max 11.5 Tramontana 84 % 1024 hPa 19 cielo coperto +17.9° perc. +18° Assenti 6.3 ONO max 8.6 Maestrale 86 % 1025 hPa 22 cielo coperto +17.4° perc. +17.5° Assenti 5.7 O max 7 Ponente 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:57

