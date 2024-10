Previsioni Meteo Peschiera Borromeo: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Peschiera Borromeo si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 98%, e l’umidità si manterrà attorno all’83%.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con cielo ancora coperto e temperature che varieranno tra i 16,1°C e i 19,4°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 1,3 km/h e i 4,7 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 72%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite e un cielo sereno che porterà le temperature a raggiungere i 20,9°C. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi intorno al 1-5%. Questo trend di bel tempo continuerà fino alle ore serali, quando il cielo inizierà a coprirsi nuovamente.

La sera porterà un ritorno delle nuvole, con temperature che scenderanno fino a 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che aumenterà fino all’87%. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 4,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Peschiera Borromeo indicano una giornata che inizierà con un cielo coperto, ma che nel pomeriggio offrirà momenti di sole e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più instabili, con possibilità di piogge e un abbassamento delle temperature. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 2.6 NE max 3 Grecale 83 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° Assenti 3 SO max 3.4 Libeccio 84 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.1° perc. +16° Assenti 3.4 OSO max 3.6 Libeccio 85 % 1027 hPa 9 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° Assenti 3 O max 4.2 Ponente 79 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 3.7 O max 4.1 Ponente 68 % 1027 hPa 15 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° prob. 10 % 3.4 SSO max 3.3 Libeccio 68 % 1026 hPa 18 nubi sparse +17.8° perc. +17.8° prob. 11 % 2.3 SE max 3 Scirocco 80 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° Assenti 4.9 ENE max 4.9 Grecale 85 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:20

