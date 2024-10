Previsioni Meteo Peschiera Borromeo: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Venerdì 11 Ottobre a Peschiera Borromeo si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo più nuvoloso, con possibilità di pioggia leggera in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 12,2°C durante la notte a un massimo di 18°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà generalmente bassa, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno all’1%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 11,2°C e 12,2°C, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità sarà alta, attorno all’84%, e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1007 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si registrerà una temperatura di 17,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, raggiungendo il 10% di nuvole. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo le temperature percepite leggermente inferiori rispetto a quelle reali.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà via via più coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con picchi di 18,3°C alle ore 13:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma si inizieranno a notare nubi più dense, con una copertura che raggiungerà il 94% entro le ore 17:00.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera attorno alle ore 22:00. La temperatura scenderà a 13,6°C, e la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 58%. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 22% nelle ore serali. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’83%, e la pressione atmosferica continuerà a salire, arrivando a 1017 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Peschiera Borromeo indicano un inizio di giornata piacevole e soleggiato, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una serata con possibilità di pioggia leggera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento delle precipitazioni, rendendo necessario prestare attenzione alle condizioni meteo in evoluzione.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.2° perc. +11.6° Assenti 3.8 N max 5.6 Tramontana 84 % 1007 hPa 3 cielo sereno +11.5° perc. +10.8° Assenti 5.8 NNE max 6.2 Grecale 83 % 1009 hPa 6 poche nuvole +11° perc. +10.2° Assenti 6.7 ENE max 8.7 Grecale 81 % 1011 hPa 9 cielo sereno +15.1° perc. +14.6° Assenti 7.4 E max 12 Levante 74 % 1013 hPa 12 cielo sereno +18° perc. +17.6° Assenti 7.7 ESE max 10.2 Scirocco 66 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° prob. 1 % 5.9 ESE max 8.3 Scirocco 70 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° prob. 8 % 7.1 ENE max 9 Grecale 78 % 1015 hPa 21 nubi sparse +13.7° perc. +13.3° prob. 17 % 6.6 ENE max 8 Grecale 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:39

