Previsioni Meteo Peschiera Borromeo: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Peschiera Borromeo si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C e un’umidità elevata, pari all’86%. La mattina non porterà miglioramenti significativi, con il cielo che rimarrà nuvoloso e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera variazione, con nubi sparse che potrebbero dare un po’ di respiro al cielo, ma senza escludere la possibilità di qualche pioggia leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, mentre il vento si presenterà con intensità leggera. Infine, la sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a circa 14°C.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso, ma si coprirà progressivamente. Le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con un’umidità che rimarrà alta, attorno all’86%. La mattina inizierà con un cielo completamente coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 18°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una percentuale che toccherà il 100% intorno alle 07:00.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera schiarita, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di 18,3°C. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 10-13%. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 6,6 km/h. La sera si presenterà nuovamente con cielo coperto e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 14°C.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Peschiera Borromeo indicano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori moderati e una prevalenza di nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare. La settimana si prospetta quindi all’insegna di un clima autunnale, con temperature gradevoli ma senza eccessi.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +13° perc. +12.6° Assenti 5.4 ENE max 5.5 Grecale 86 % 1017 hPa 3 cielo coperto +12.3° perc. +11.9° Assenti 4.6 ENE max 4.7 Grecale 86 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° Assenti 3 NE max 3.2 Grecale 85 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +15° Assenti 0.8 SE max 2.4 Scirocco 71 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18° perc. +17.5° Assenti 1 SSE max 2.8 Scirocco 62 % 1019 hPa 15 nubi sparse +17.9° perc. +17.5° prob. 10 % 4.2 S max 4.2 Ostro 64 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.3° perc. +14.9° prob. 5 % 6 OSO max 9.2 Libeccio 79 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +14.3° Assenti 3.3 O max 3.3 Ponente 82 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.