Previsioni Meteo Piacenza: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Piacenza indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 15,5°C. La mattina si presenterà con cielo coperto, mentre nel pomeriggio ci sarà un parziale miglioramento con il ritorno di nubi sparse. La sera vedrà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno stabili.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 84%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,5°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est a 3,7 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 93%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature saliranno leggermente, toccando i 16,8°C alle 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 5,7 km/h, e l’umidità si manterrà elevata, intorno all’86%. Non si registreranno piogge.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 19,1°C alle 13:00, mentre la velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 9,3 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 75%.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’87%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Piacenza mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Martedì e Mercoledì potrebbero continuare a presentarsi con condizioni simili, senza significativi cambiamenti. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Piacenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.5° perc. +15.6° Assenti 3.7 ENE max 4 Grecale 93 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.9° perc. +14.9° Assenti 5.2 SE max 5.5 Scirocco 93 % 1027 hPa 6 nubi sparse +14.4° perc. +14.4° Assenti 6.7 ENE max 7.7 Grecale 94 % 1028 hPa 9 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° Assenti 4.3 E max 6.8 Levante 91 % 1029 hPa 12 cielo coperto +18.3° perc. +18.3° Assenti 6 ESE max 9.8 Scirocco 79 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.1° perc. +18.1° Assenti 6.4 ESE max 11.3 Scirocco 84 % 1027 hPa 18 nubi sparse +17° perc. +16.9° Assenti 4.1 E max 4.3 Levante 85 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° Assenti 4.2 E max 4.5 Levante 87 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 18:21

