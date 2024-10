Previsioni Meteo Piacenza: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 19 Ottobre a Piacenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La notte si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa totale, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. Durante la mattina, le precipitazioni aumenteranno in intensità, passando a pioggia moderata e forte, con temperature che varieranno tra i 14°C e i 15°C. Il pomeriggio continuerà a essere influenzato da piogge, mentre la sera non porterà miglioramenti significativi, mantenendo condizioni di maltempo.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Piacenza sperimenterà pioggia leggera con una temperatura di 14,4°C e una copertura nuvolosa al 59%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 3,4 km/h da Sud Ovest. Con il passare delle ore, le condizioni non miglioreranno, e alle 01:00 la pioggia continuerà con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura di 14,2°C. La situazione rimarrà simile fino alle 05:00, quando la temperatura salirà leggermente a 14,8°C.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà completamente coperto e la pioggia si intensificherà. Alle 11:00, si registrerà un aumento dell’intensità delle precipitazioni, passando a pioggia moderata con temperature attorno ai 15,5°C. Alle 12:00, si prevede un picco di forte pioggia, con accumuli significativi di 4,99 mm e una temperatura di 15,3°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che la pioggia continuerà a essere moderata, con temperature che si manterranno sui 15°C. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 21,5 km/h, rendendo la situazione ancora più scomoda. La pioggia si protrarrà fino alla sera, con accumuli che continueranno a essere significativi, mantenendo una temperatura di circa 14°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Piacenza nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. La giornata di Sabato 19 Ottobre sarà caratterizzata da maltempo persistente, con piogge che si protrarranno anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di prepararsi a eventuali disagi causati dalle precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Piacenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.4° perc. +14.3° 0.45 mm 3.4 SO max 4.1 Libeccio 92 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +14.5° perc. +14.4° 0.16 mm 3.6 OSO max 4.3 Libeccio 93 % 1016 hPa 6 cielo coperto +15° perc. +15° prob. 30 % 4.1 ONO max 4.9 Maestrale 93 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.12 mm 4.8 ONO max 5.9 Maestrale 93 % 1017 hPa 12 forte pioggia +15.3° perc. +15.5° 4.99 mm 7.3 NO max 11.6 Maestrale 99 % 1017 hPa 15 pioggia moderata +15° perc. +15.1° 1.11 mm 9.6 NO max 20.4 Maestrale 97 % 1017 hPa 18 pioggia moderata +14.7° perc. +14.7° 3.33 mm 11.1 ONO max 19.3 Maestrale 96 % 1018 hPa 21 pioggia moderata +14.3° perc. +14.3° 1.93 mm 9.5 ONO max 15.7 Maestrale 97 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:24

