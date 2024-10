Previsioni Meteo Piazza Armerina: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Piazza Armerina indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà con una copertura nuvolosa crescente. Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un ulteriore deterioramento, con un cielo completamente coperto. La sera continuerà a mantenere queste condizioni, con temperature in calo.

Nella notte, a partire dalle 00:00, si registreranno nubi sparse con una temperatura di +12,8°C e una copertura nuvolosa del 74%. La velocità del vento sarà di 3,5 km/h proveniente da Sud, con una probabilità di precipitazioni del 79%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, il cielo si presenterà sereno fino alle 02:00, con temperature che scenderanno fino a +12,4°C. A partire dalle 06:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, raggiungendo il 18% di nuvolosità e una temperatura di +12,5°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso fino alle 12:00, con temperature che varieranno da +15,2°C a +18,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,7 km/h intorno alle 10:00. Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà completamente, con temperature che toccheranno un massimo di +18,8°C. La copertura nuvolosa arriverà al 100%, e non si prevedono precipitazioni significative.

La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a +13,8°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 5 km/h, e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’89%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Piazza Armerina mostrano un trend di stabilità con cieli nuvolosi e temperature moderate. Lunedì e martedì potrebbero presentarsi condizioni simili, con una leggera possibilità di schiarite. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.6° perc. +12.4° prob. 18 % 1.8 SSE max 2.6 Scirocco 94 % 1015 hPa 4 poche nuvole +12° perc. +11.8° prob. 12 % 2.8 E max 3 Levante 95 % 1015 hPa 7 poche nuvole +13.8° perc. +13.5° prob. 6 % 3 E max 3.5 Levante 85 % 1017 hPa 10 nubi sparse +17.4° perc. +16.8° Assenti 9 SSE max 12.6 Scirocco 63 % 1018 hPa 13 cielo coperto +18.8° perc. +18.2° Assenti 12.2 S max 15.5 Ostro 56 % 1018 hPa 16 cielo coperto +16.6° perc. +16.1° prob. 5 % 8.3 SSE max 14.8 Scirocco 71 % 1019 hPa 19 cielo coperto +14.7° perc. +14.4° Assenti 5.3 E max 8 Levante 83 % 1021 hPa 22 cielo coperto +13.9° perc. +13.6° Assenti 6.5 NE max 8.1 Grecale 88 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:15

