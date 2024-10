Previsioni Meteo Piazza Armerina: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Piazza Armerina di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 25°C nel pomeriggio, mentre la mattina si registreranno valori leggermente più freschi. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nelle ore centrali della giornata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud-ovest, con raffiche che potranno superare i 20 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con una percentuale che si attesterà attorno al 97%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 2 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C alle 07:00. La nuvolosità rimarrà presente, con un cielo coperto fino alle 09:00, quando si passerà a nubi sparse. La temperatura percepita sarà di circa 20,2°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 25,8°C alle 10:00, per poi scendere gradualmente fino a 24,1°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e i venti si faranno più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 17,8 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 54%.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 19°C. La nuvolosità si manterrà alta, con un cielo coperto fino a tarda notte. I venti saranno leggeri, con velocità che si aggireranno tra i 4 e i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Piazza Armerina mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che nei giorni successivi non ci saranno significative variazioni, mantenendo un clima gradevole e stabile.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.8° perc. +17° Assenti 2.6 ONO max 3.3 Maestrale 55 % 1012 hPa 4 nubi sparse +17.8° perc. +16.9° Assenti 2.8 O max 4 Ponente 49 % 1011 hPa 7 cielo coperto +21° perc. +20.2° Assenti 3.2 SO max 5.3 Libeccio 39 % 1011 hPa 10 nubi sparse +25.8° perc. +25.3° Assenti 13.9 SO max 20.8 Libeccio 35 % 1011 hPa 13 cielo coperto +25.6° perc. +25.4° Assenti 17.8 SO max 21.3 Libeccio 44 % 1009 hPa 16 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° Assenti 13 SO max 17.3 Libeccio 63 % 1009 hPa 19 nubi sparse +18.9° perc. +19.1° Assenti 6.7 SO max 8 Libeccio 88 % 1010 hPa 22 nubi sparse +18.9° perc. +19.1° Assenti 4.9 O max 5.8 Ponente 86 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.