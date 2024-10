Previsioni Meteo Piazza Armerina: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Piazza Armerina indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto durante le prime ore della notte, che si trasformerà in una condizione di nubi sparse nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio e una stabilizzazione in serata. La ventilazione sarà debole, con raffiche leggere che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,8°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. L’umidità sarà alta, intorno all’87%, e la pressione atmosferica si manterrà su valori stabili attorno a 1025 hPa. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà queste ore notturne.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma a partire dalle 10:00 si assisterà a un passaggio verso nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20,1°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 44%. La ventilazione rimarrà debole, con velocità che varieranno tra i 5 e i 7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 19,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 29% e il 35%, con un’umidità che si attesterà intorno al 49%. Anche in questa fase della giornata, il vento sarà debole, con intensità che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 13,2°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno all’82%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera bava proveniente da Nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Piazza Armerina indicano una giornata di Lunedì 28 Ottobre con temperature miti e condizioni di cielo variabile. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, suggerendo la possibilità di piogge. Pertanto, sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° Assenti 7 NE max 7.7 Grecale 88 % 1024 hPa 5 cielo coperto +12.1° perc. +11.7° Assenti 6.8 NE max 7.4 Grecale 90 % 1024 hPa 8 cielo coperto +15.5° perc. +15° Assenti 6.4 ENE max 7.5 Grecale 72 % 1025 hPa 11 nubi sparse +19.4° perc. +18.7° Assenti 7.6 ESE max 7.4 Scirocco 48 % 1024 hPa 14 nubi sparse +20.1° perc. +19.3° Assenti 5.2 ESE max 6.9 Scirocco 45 % 1022 hPa 17 nubi sparse +15.4° perc. +14.9° Assenti 3.1 E max 6 Levante 71 % 1023 hPa 20 nubi sparse +13.9° perc. +13.5° Assenti 3 NNE max 3.7 Grecale 81 % 1024 hPa 23 nubi sparse +13.2° perc. +12.7° Assenti 4 NNE max 4.3 Grecale 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.