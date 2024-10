Previsioni Meteo Piazza Armerina: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Piazza Armerina si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con cieli sereni e una leggera presenza di nuvole nel corso della sera. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 15,1°C nelle prime ore della notte e un massimo di 26,7°C nel pomeriggio, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, si registreranno poche nuvole con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 22%, garantendo un cielo sereno e una buona visibilità. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 3,5 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà attorno al 67%, creando un clima piuttosto confortevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 19,2°C alle 07:00 e arrivando a 24,9°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere molto bassa, attorno al 4-6%, e il vento si presenterà leggero, con velocità comprese tra 1,1 km/h e 6,5 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo un clima asciutto e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 26,7°C alle 12:00 e si manterranno attorno ai 24°C fino alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 6%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un leggero aumento della copertura nuvolosa, che passerà al 50-63%. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 16,5°C entro le 23:00. Il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 2,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo la serata asciutta e tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Piazza Armerina indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del sole potranno godere di un Martedì all’insegna della serenità e del clima mite.

Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:21

