Previsioni Meteo Piazza Armerina: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Piazza Armerina indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature notturne si manterranno attorno ai 15°C, con un’umidità elevata che si aggirerà intorno al 90%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a una prevalenza di poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,5°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varieranno tra i 2,3 km/h e i 5,9 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 47% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con una probabilità di precipitazioni molto bassa, attestandosi intorno al 25%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con intensità che non supereranno i 9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Il cielo si presenterà ancora con poche nuvole, garantendo una visibilità ottimale. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’88%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Piazza Armerina suggeriscono un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli sereni e poche nuvole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista del weekend.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° Assenti 2.7 NE max 3.7 Grecale 89 % 1027 hPa 4 nubi sparse +14.7° perc. +14.6° Assenti 3.7 N max 4.5 Tramontana 91 % 1027 hPa 7 poche nuvole +16.6° perc. +16.4° Assenti 2.6 NO max 3.5 Maestrale 80 % 1028 hPa 10 poche nuvole +21° perc. +20.6° prob. 2 % 3.5 OSO max 4.2 Libeccio 54 % 1027 hPa 13 poche nuvole +22.7° perc. +22.3° prob. 17 % 4.1 SSE max 4.6 Scirocco 46 % 1025 hPa 16 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° prob. 35 % 5.1 SSE max 9 Scirocco 67 % 1026 hPa 19 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° prob. 6 % 1.9 S max 3.9 Ostro 85 % 1027 hPa 22 poche nuvole +15.6° perc. +15.5° Assenti 3 NE max 3.3 Grecale 88 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:11

