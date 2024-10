Previsioni Meteo Piazza Armerina: tutti i dettagli per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, si registreranno nubi sparse con una copertura del 32% e una temperatura di circa +18,3°C. La mattina porterà un cielo coperto e temperature in aumento, che toccheranno +25,9°C alle 11:00, con un’umidità al 28%. Nel pomeriggio, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 26°C e la copertura nuvolosa sarà del 68%. La sera, il cielo si schiarirà, con temperature in calo fino a +15,2°C. Sabato, si prevede un cielo sereno e temperature che raggiungeranno +23,2°C. Domenica, le condizioni rimarranno favorevoli, con temperature attorno ai 24,4°C nel pomeriggio e un cielo sereno in serata.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 32%. La temperatura si attesterà intorno ai +18,3°C, con una temperatura percepita di +18,2°C. La velocità del vento sarà di 7,3 km/h proveniente da Ovest, accompagnata da raffiche di 7,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature saliranno, con valori che toccheranno i +24,9°C alle 10:00 e i +25,9°C alle 11:00. La temperatura percepita sarà simile, mantenendosi attorno ai +24,3°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,5 km/h alle 11:00, con direzione Ovest-Nord Ovest. L’umidità scenderà al 28%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con nubi sparse e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 26°C. La copertura nuvolosa sarà del 68% alle 14:00 e del 53% alle 15:00. La velocità del vento varierà tra i 15,6 km/h e i 17,6 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 24%.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà con poche nuvole e temperature in calo, che scenderanno fino a +15,2°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 11%. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 8,3 km/h, con un’umidità che aumenterà fino al 69%.

Sabato 12 Ottobre

Nella notte di Sabato 12 Ottobre, si prevede un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole e una temperatura di +13,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 11%, mentre la velocità del vento sarà di 6,4 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 71%, con una pressione atmosferica di 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +22°C alle 10:00 e i +23,2°C alle 11:00. La velocità del vento sarà leggera, variando tra i 2,9 km/h e i 5,3 km/h. L’umidità scenderà al 26%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si manterranno attorno ai 23,6°C alle 14:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 32%. La velocità del vento si attesterà tra i 12 km/h e i 12,9 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 33%.

Nella sera, il cielo diventerà coperto con una temperatura che scenderà a +15,2°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà del 72% e la velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 1 km/h. L’umidità aumenterà fino al 82%.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +14,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 44% e la velocità del vento sarà di 3,1 km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’86%.

Nella mattina, il cielo rimarrà con nubi sparse e le temperature saliranno fino a +20,9°C alle 09:00. La copertura nuvolosa sarà del 29% e la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 2,2 km/h. L’umidità scenderà al 42%.

Durante il pomeriggio, le temperature raggiungeranno i 24,4°C alle 12:00 e si stabilizzeranno attorno ai 24,2°C alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà del 36% e la velocità del vento aumenterà fino a 11,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 31%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con temperature che scenderanno a +15,8°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 4% e la velocità del vento sarà di 2,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 69%.

In conclusione, il fine settimana a Piazza Armerina si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da nubi sparse e temperature in calo, un Sabato prevalentemente sereno e caldo, e una Domenica che manterrà condizioni di bel tempo con temperature gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli.

