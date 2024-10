Previsioni Meteo Pietrasanta: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Pietrasanta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle ore successive. La temperatura si manterrà attorno ai 18°C, con una leggera diminuzione nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%, e l’umidità si attesterà intorno al 91%. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da est-nord-est.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 17°C e i 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 61% e il 80%. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, intorno ai 7-9 km/h, con raffiche occasionali. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a cadere, accumulando circa 0.38 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il maltempo si intensificherà, portando a piogge moderate che interesseranno l’intera area. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi tra i 19°C e i 20°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 2.91 mm. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 94%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente da est.

La sera porterà un ulteriore aumento dell’intensità delle piogge, con fenomeni di forte pioggia previsti intorno alle ore 21:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con una sensazione di fresco a causa dell’umidità. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni potrebbero superare i 4 mm. Anche in questo frangente, i venti saranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 14 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Pietrasanta nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Venerdì, quando si prevede una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, il maltempo potrebbe persistere fino a Domenica, con possibilità di ulteriori rovesci. Gli abitanti e i visitatori sono invitati a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e a prepararsi per una giornata di pioggia e frescura.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +18.8° perc. +19.1° 0.45 mm 7.3 ENE max 8.7 Grecale 91 % 1019 hPa 5 pioggia leggera +17.9° perc. +18.2° 0.32 mm 8.4 ENE max 9.6 Grecale 92 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +20.1° perc. +20.4° 0.33 mm 6.7 E max 9.3 Levante 87 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +21.9° perc. +22.2° 0.7 mm 8.4 SSE max 10.8 Scirocco 79 % 1019 hPa 14 pioggia moderata +19.7° perc. +20.2° 2.5 mm 5.4 E max 7 Levante 94 % 1018 hPa 17 pioggia moderata +19.1° perc. +19.5° 2 mm 8.4 ENE max 11.1 Grecale 95 % 1017 hPa 20 pioggia moderata +18.9° perc. +19.3° 3.34 mm 4.8 ESE max 8.9 Scirocco 96 % 1018 hPa 23 pioggia leggera +18.8° perc. +19.2° 0.61 mm 6.7 E max 11.5 Levante 94 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:27

