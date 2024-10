Previsioni Meteo Pietrasanta: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Pietrasanta si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le previsioni meteo indicano la presenza di nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa varierà, passando da nubi sparse a un cielo più coperto nel pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la notte le condizioni meteo saranno stabili, con una temperatura di circa 17,1°C e una copertura nuvolosa che si aggirerà attorno al 31%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il clima si presenterà gradevole, con temperature che saliranno fino a 22,8°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 27%, garantendo un’ottima visibilità. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%. Non si prevedono precipitazioni, ma il clima potrebbe risultare più umido e fresco.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con una percentuale di copertura che scenderà al 21%. La velocità del vento sarà moderata, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Pietrasanta nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Mercoledì e giovedì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima temperato troveranno queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.8° perc. +16.9° Assenti 6.6 NE max 6.4 Grecale 88 % 1019 hPa 5 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° Assenti 7.4 ENE max 7.6 Grecale 86 % 1019 hPa 8 nubi sparse +19.9° perc. +19.9° Assenti 4 E max 5.3 Levante 74 % 1020 hPa 11 nubi sparse +22.5° perc. +22.5° Assenti 5 SSO max 5.4 Libeccio 66 % 1020 hPa 14 cielo coperto +22.6° perc. +22.7° Assenti 3.8 SSO max 4.8 Libeccio 67 % 1018 hPa 17 nubi sparse +19.7° perc. +19.9° Assenti 2.1 NE max 3.1 Grecale 83 % 1019 hPa 20 nubi sparse +19° perc. +19.2° Assenti 5.6 NE max 4.8 Grecale 85 % 1019 hPa 23 nubi sparse +18.7° perc. +18.8° Assenti 6.3 ENE max 6.4 Grecale 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:30

