Previsioni Meteo Pietrasanta: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Martedì 8 Ottobre a Pietrasanta si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con piogge leggere, che si trasformeranno in rovesci più intensi durante le ore centrali. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +17,2°C e +19,2°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 92%. La direzione del vento sarà prevalentemente da est, con intensità variabile.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +18,2°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni del 31%. La situazione non cambierà molto nelle prime ore della mattina, dove si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature che varieranno tra +18,2°C e +18,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si presenterà con una velocità di circa 14 km/h.

Proseguendo nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un incremento dell’intensità della pioggia, che passerà da moderata a forte. Le temperature raggiungeranno il picco di +19,2°C intorno alle 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai +18,6°C nel tardo pomeriggio. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno superare i 18 mm entro le ore 16:00. Anche l’umidità si manterrà alta, intorno al 96%.

Nella sera, la pioggia continuerà a cadere, ma con un’intensità leggermente ridotta. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +17,2°C. Il vento, che si presenterà più debole, varierà tra 3 km/h e 14 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 40,5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che continueranno a registrarsi.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pietrasanta indicano un miglioramento a partire da Mercoledì, quando si prevede un parziale diradamento delle nuvole e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche, con valori che si attesteranno tra +16°C e +18°C. Giovedì e Venerdì potrebbero portare un clima più stabile, con schiarite e temperature in lieve aumento. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di prepararsi a eventuali disagi causati dalla pioggia intensa di Martedì.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.3° perc. +18.6° prob. 12 % 11.4 E max 14.9 Levante 92 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +18.3° perc. +18.6° 0.15 mm 14.3 E max 20.2 Levante 92 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +18.2° perc. +18.5° 0.92 mm 13.5 E max 21.9 Levante 92 % 1011 hPa 10 forte pioggia +17.6° perc. +17.9° 5.9 mm 13.8 E max 26.2 Levante 96 % 1008 hPa 13 pioggia moderata +19.2° perc. +19.6° 3.53 mm 15.4 S max 26.8 Ostro 96 % 1007 hPa 16 pioggia fortissima +18.6° perc. +19° 18.52 mm 21.4 O max 33.4 Ponente 96 % 1005 hPa 19 pioggia leggera +17.2° perc. +17.4° 0.31 mm 4 S max 8.2 Ostro 92 % 1007 hPa 22 pioggia moderata +18.2° perc. +18.4° 1.67 mm 18.6 SO max 40.5 Libeccio 91 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.