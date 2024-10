Previsioni Meteo Pietrasanta: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Pietrasanta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia leggera che si protrarranno per tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si attesterà intorno all’83-92%. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +17,8°C e +20,9°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7,6 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e temperature che si aggireranno intorno ai +18°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 90%, e il vento si muoverà prevalentemente da Est – Nord Est a una velocità di circa 6-7 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,68 mm.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che saliranno fino a +20,9°C intorno alle 11:00. Anche in questa fascia oraria, l’umidità rimarrà elevata, attorno all’81-89%. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra 1,5 km/h e 6,8 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la persistenza della pioggia leggera. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra +19,1°C e +20,4°C. L’umidità continuerà a essere alta, e il vento si presenterà con intensità simile a quella della mattina. Le precipitazioni, seppur leggere, si accumuleranno ulteriormente, con valori che potranno raggiungere i 0,85 mm.

Arrivando alla sera, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che scenderanno leggermente fino a +17,8°C. Anche in questo caso, l’umidità rimarrà alta e il vento sarà debole, mantenendosi attorno ai 3-5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Pietrasanta nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che la pioggia leggera continui a interessare la zona anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni di maltempo potrebbero persistere, rendendo necessarie precauzioni per chi si trova all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.1° perc. +18.2° 0.28 mm 6.4 ENE max 7 Grecale 84 % 1027 hPa 4 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.6 mm 6.4 NE max 6.8 Grecale 89 % 1027 hPa 7 pioggia leggera +17.9° perc. +18.1° 0.39 mm 6 NE max 7.2 Grecale 89 % 1028 hPa 10 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.14 mm 3.4 E max 5.8 Levante 81 % 1028 hPa 13 pioggia leggera +20.4° perc. +20.7° 0.85 mm 0.3 SE max 3.1 Scirocco 83 % 1028 hPa 16 pioggia leggera +19.1° perc. +19.3° 0.36 mm 5.4 ENE max 6 Grecale 86 % 1027 hPa 19 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.32 mm 5 ENE max 5.8 Grecale 91 % 1028 hPa 22 pioggia leggera +17.9° perc. +18.1° 0.46 mm 4.8 ENE max 5.5 Grecale 92 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:18

