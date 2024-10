Previsioni Meteo Pietrasanta: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Pietrasanta si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo ampie schiarite e un’ottima visibilità. I venti saranno leggeri, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,5°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 6%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’83%. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un lieve calo delle temperature, che scenderanno fino a 16,7°C alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il clima rimarrà stabile, con temperature che varieranno tra i 16,7°C e i 21,6°C. Le nubi sparse faranno la loro comparsa, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,2 km/h e i 6,6 km/h, mantenendo un’intensità di brezza leggera. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 65%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 21,7°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 1%. Le condizioni rimarranno ideali per attività all’aperto, grazie anche alla bassa probabilità di precipitazioni, che si manterrà sotto il 12%. I venti continueranno a essere leggeri, favorendo un clima gradevole.

La sera si presenterà con temperature in calo, che si porteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà sereno e l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno all’84%. I venti, sempre leggeri, contribuiranno a mantenere un’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pietrasanta nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli sereni. Si prevede che il clima rimanga stabile, rendendo possibile godere di un autunno mite e soleggiato. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +17.2° perc. +17.1° Assenti 6 NE max 5.8 Grecale 83 % 1025 hPa 5 poche nuvole +16.8° perc. +16.7° Assenti 5.9 NE max 5.7 Grecale 82 % 1025 hPa 8 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° Assenti 3.7 ENE max 4.8 Grecale 73 % 1025 hPa 11 poche nuvole +21.6° perc. +21.5° Assenti 4.4 SSO max 3.4 Libeccio 65 % 1025 hPa 14 cielo sereno +21.2° perc. +21.2° prob. 4 % 3.2 OSO max 2.6 Libeccio 69 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.8° perc. +18.8° prob. 8 % 4 NNE max 4.3 Grecale 82 % 1024 hPa 20 cielo sereno +18.2° perc. +18.2° Assenti 5.3 NE max 4.8 Grecale 84 % 1024 hPa 23 cielo sereno +17.6° perc. +17.7° Assenti 5.1 NE max 4.8 Grecale 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:09

