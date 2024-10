Previsioni Meteo Pioltello: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Pioltello indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 19,6°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 14,1°C nella notte. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte di 99% in serata, e non sono previste precipitazioni.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 14,1°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 2,5 km/h e i 3,6 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole e nubi sparse, con una temperatura che salirà rapidamente fino a 19,4°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,1 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque sopra il 70%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 19,6°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 7,3 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 76%, creando un clima umido.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà sempre più nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 99%. Le temperature scenderanno a 16,8°C, e la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto i 3 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, attorno all’82%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pioltello nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la tendenza sarà verso un clima stabile, con possibilità di schiarite solo in alcune ore. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole potrebbero dominare il panorama per un po’ di tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.1° perc. +15° Assenti 3.6 NE max 3.8 Grecale 90 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.5° perc. +14.4° Assenti 3.1 ENE max 3.3 Grecale 92 % 1027 hPa 6 nubi sparse +14.1° perc. +14° Assenti 4.5 NE max 4.6 Grecale 93 % 1028 hPa 9 poche nuvole +17.7° perc. +17.5° Assenti 2.9 ENE max 4.8 Grecale 78 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 6.1 SE max 6.8 Scirocco 70 % 1028 hPa 15 cielo coperto +18.5° perc. +18.4° Assenti 5.4 SE max 7.3 Scirocco 76 % 1027 hPa 18 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° Assenti 3.2 ENE max 3.6 Grecale 83 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 2.6 NE max 2.5 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:51 e tramonta alle ore 18:22

