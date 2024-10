Previsioni Meteo Pioltello: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Pioltello indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge leggere, specialmente nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di umidità elevata e venti leggeri completeranno il quadro meteorologico.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature stabili attorno ai 15,3°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 02:00. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 3 km/h, proveniente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 6,4 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Si continuerà a registrare pioggia leggera fino alle 12:00, con temperature che si attesteranno tra i 15°C e i 15,8°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%, e il vento si farà leggermente più intenso, raggiungendo i 8,6 km/h. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,12 mm.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma le piogge tenderanno a diminuire, con una probabilità di precipitazioni che scenderà sotto il 50%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15°C, mentre il vento continuerà a soffiare da est con intensità moderata, fino a 20 km/h. Non si prevedono accumuli significativi di pioggia in questa fase della giornata.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà ancora coperto ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14,9°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 30%, e il vento continuerà a mantenere una certa vivacità, con raffiche che potranno raggiungere i 22,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pioltello nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per domani e dopodomani, si dovrà prestare attenzione a eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 54 % 3 E max 6.3 Levante 96 % 1028 hPa 3 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.21 mm 2.8 E max 5.3 Levante 96 % 1027 hPa 6 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.19 mm 4.7 ESE max 8.7 Scirocco 96 % 1027 hPa 9 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.13 mm 6.3 ESE max 15.9 Scirocco 92 % 1028 hPa 12 pioggia leggera +15.7° perc. +15.7° 0.12 mm 8 ESE max 18.5 Scirocco 90 % 1027 hPa 15 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° prob. 49 % 6.9 E max 20 Levante 91 % 1026 hPa 18 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 44 % 8.1 E max 21.8 Levante 92 % 1026 hPa 21 cielo coperto +15° perc. +14.9° prob. 34 % 8 E max 20.7 Levante 92 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:17

