Previsioni Meteo Piombino: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Piombino indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di cielo coperto e temperature miti. Durante la notte, si assisterà a un cielo variabile con nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà nuovamente coperto. Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con una copertura nuvolosa che tenderà a mantenersi alta. La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà prevalentemente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di +18,8°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 47%, mentre la velocità del vento sarà di 19,7 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, la situazione meteo cambierà, e alle 01:00 il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 97% e una temperatura di +18,7°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto e la temperatura si attesterà intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 50% e il vento si manterrà leggero, con una velocità di circa 10,6 km/h. Proseguendo fino a mezzogiorno, la temperatura salirà leggermente, raggiungendo +19,4°C con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 55%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo rimarrà coperto con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 92% alle 14:00. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra 11,3 km/h e 11,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con temperature che si manterranno attorno ai 18,5°C. A partire dalle 18:00, il cielo sarà completamente coperto, con una copertura nuvolosa del 90%. La situazione meteo rimarrà stabile fino a tarda notte, con temperature che scenderanno lentamente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piombino nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature gradevoli. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la nuvolosità potrebbe persistere, rendendo il clima piuttosto umido. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori per godere di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Piombino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.7° perc. +18.4° Assenti 18.8 NNO max 19.8 Maestrale 68 % 1016 hPa 4 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° Assenti 15.3 NNO max 16.8 Maestrale 71 % 1017 hPa 7 nubi sparse +18° perc. +17.8° prob. 5 % 9.6 NNE max 11 Grecale 74 % 1018 hPa 10 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 6.1 NNO max 8.4 Maestrale 68 % 1018 hPa 13 nubi sparse +19.4° perc. +19° Assenti 11.3 NO max 10.4 Maestrale 63 % 1018 hPa 16 cielo coperto +19.1° perc. +18.8° Assenti 10.7 NNO max 10.4 Maestrale 66 % 1018 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° Assenti 6.7 NO max 7.8 Maestrale 67 % 1019 hPa 22 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° Assenti 4.7 NNO max 5.8 Maestrale 68 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:35

