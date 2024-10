Previsioni Meteo Piombino: il bollettino per la prossima settimana 28 – 31 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 19°C e umidità attorno all’82%. Il vento soffierà da Est a 10,9 km/h. Durante la mattina, il tempo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature tra 18,4°C e 19,5°C. Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature stabili attorno ai 19,6°C. Martedì 29 Ottobre porterà un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 19,6°C. Mercoledì 30 e Giovedì 31 Ottobre si prevedono condizioni simili, con cieli sereni e temperature tra 18°C e 19,5°C, senza precipitazioni significative.

Lunedì 28 Ottobre

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 19°C, con una temperatura percepita di 19,1°C. La velocità del vento sarà di 10,9 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 12,8 km/h. Non si prevederanno precipitazioni, ma l’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’82%. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1024 hPa.

Durante la mattina, il tempo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature varieranno leggermente, con valori che si aggireranno tra i 18,4°C e i 19,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 8,1 km/h e 11,1 km/h, sempre da Est-Sud Est. La probabilità di pioggia sarà bassa, con un’umidità che si manterrà attorno al 70-80%. La pressione atmosferica continuerà a essere stabile, intorno ai 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,6°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, scendendo a 2-3 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 70-72%. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica rimarrà costante.

Infine, nella sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 18,8°C. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 3-4 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 75-76%. La pressione atmosferica continuerà a rimanere stabile.

Martedì 29 Ottobre

Nella notte di Martedì 29 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 43%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,7°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 4,3 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,4 km/h. Non si prevederanno precipitazioni, e l’umidità sarà attorno al 77%.

Durante la mattina, il tempo sarà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 7%. Le temperature saliranno fino a 19,4°C, con una temperatura percepita di 19,3°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 2,3 km/h e 6,5 km/h, proveniente principalmente da Est-Nord Est. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 72-78%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa praticamente assente. Le temperature raggiungeranno i 19,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 4-5 km/h, e non si prevederanno precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 73%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature scenderanno a 18,9°C, con una temperatura percepita di 18,9°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 3-5 km/h, e non si prevederanno precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 79%.

Mercoledì 30 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 30 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,5°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h proveniente da Nord-Nord Est, senza precipitazioni. L’umidità sarà attorno all’80%.

Durante la mattina, il tempo rimarrà sereno. Le temperature saliranno fino a 19,3°C, con una temperatura percepita di 19°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 2,6 km/h e 6,3 km/h. Non si prevederanno precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 72-76%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature raggiungeranno i 19,5°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 4-5 km/h, e non si prevederanno precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 71-72%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno. Le temperature scenderanno a 18,9°C, con una temperatura percepita di 18,8°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 3-4 km/h, e non si prevederanno precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 76%.

Giovedì 31 Ottobre

Nella notte di Giovedì 31 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,3°C, con una temperatura percepita di 18,1°C. La velocità del vento sarà di 7,8 km/h proveniente da Est-Nord Est, senza precipitazioni. L’umidità sarà attorno al 74%.

Durante la mattina, il tempo rimarrà sereno. Le temperature saliranno fino a 18,5°C, con una temperatura percepita di 18,1°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 4,7 km/h e 8,5 km/h. Non si prevederanno precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 66-69%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature raggiungeranno i 18,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 5-7 km/h, e non si prevederanno precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 71%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno. Le temperature scenderanno a 18,9°C, con una temperatura percepita di 18,8°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 3-4 km/h, e non si prevederanno precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 76%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che varieranno tra i 18°C e i 19,6°C. Le condizioni di vento saranno generalmente leggere, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà su livelli moderati, rendendo l’atmosfera gradevole per attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.