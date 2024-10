Previsioni Meteo Piombino: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Piombino indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera nuvolosi. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità attorno al 65%. La brezza leggera proveniente da Nord contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, con temperature che saliranno fino a 17,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 78%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima gradevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,2°C, mentre l’umidità rimarrà costante attorno al 64%. Non si prevedono precipitazioni, ma l’atmosfera sarà caratterizzata da una maggiore umidità e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno sui 18,8°C. Il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 20,8 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma l’aria umida e le nuvole potrebbero rendere l’atmosfera più pesante.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Piombino suggeriscono una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera nuvolosi. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una possibile persistenza della nuvolosità. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento per godere di cieli sereni e temperature più elevate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.5° perc. +15.9° Assenti 8.1 NNE max 8.3 Grecale 66 % 1013 hPa 4 poche nuvole +16° perc. +15.4° Assenti 7.1 NE max 6.3 Grecale 67 % 1013 hPa 7 poche nuvole +16.2° perc. +15.6° Assenti 6.8 E max 5.1 Levante 67 % 1014 hPa 10 nubi sparse +17.3° perc. +16.8° Assenti 6.1 SE max 5.7 Scirocco 64 % 1014 hPa 13 cielo coperto +18.1° perc. +17.7° Assenti 7.7 S max 7.8 Ostro 64 % 1014 hPa 16 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 5.9 S max 6.5 Ostro 65 % 1014 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° Assenti 9.6 SE max 10 Scirocco 64 % 1014 hPa 22 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° Assenti 17.4 SE max 19.5 Scirocco 67 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:45

