Previsioni Meteo Piombino: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Piombino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori miti, con una media che si attesterà intorno ai 20°C. La presenza di nuvolosità sarà significativa, con una copertura che raggiungerà il 100% in alcune fasce orarie, accompagnata da venti moderati provenienti principalmente da sud-est.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo coperto e piogge leggere. La temperatura si attesterà intorno ai 19,2°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà di circa 11,4 km/h, creando una leggera brezza. La probabilità di precipitazioni sarà del 36%.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con piogge moderate che continueranno a cadere. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 18°C e la copertura nuvolosa si manterrà alta, oscillando tra il 76% e l’81%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 15 km/h. Le previsioni del tempo indicano accumuli di pioggia che varieranno da 1,23 mm a 1,94 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno significativamente, con piogge moderate che persisteranno. La temperatura salirà fino a 20,5°C, ma la sensazione termica potrebbe risultare leggermente più alta. La copertura nuvolosa raggiungerà il 89%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 16 km/h. Anche in questo intervallo, si prevedono accumuli di pioggia, con valori che potrebbero arrivare fino a 1,8 mm.

La sera porterà un ulteriore aumento della pioggia, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,7 mm. La temperatura scenderà leggermente, mantenendosi attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, fino a 24 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Piombino nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che le piogge continueranno anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il ritorno di condizioni più stabili e soleggiate potrebbe richiedere ancora qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Piombino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.2° perc. +19.5° 0.41 mm 11.9 SE max 13.6 Scirocco 89 % 1026 hPa 4 pioggia leggera +18.8° perc. +19.1° 0.64 mm 11.4 ESE max 12.5 Scirocco 88 % 1025 hPa 7 pioggia moderata +18° perc. +18.2° 1.94 mm 9.4 ESE max 10.4 Scirocco 91 % 1026 hPa 10 pioggia leggera +19.4° perc. +19.7° 0.59 mm 15.9 SE max 19.9 Scirocco 86 % 1026 hPa 13 pioggia moderata +20.2° perc. +20.5° 1.7 mm 16.1 SSE max 21.1 Scirocco 84 % 1024 hPa 16 pioggia leggera +20.4° perc. +20.7° 0.31 mm 13.8 SE max 19 Scirocco 84 % 1023 hPa 19 pioggia leggera +19.9° perc. +20.2° 0.7 mm 13 SSE max 24 Scirocco 85 % 1024 hPa 22 pioggia leggera +19.7° perc. +20° 0.26 mm 11.7 S max 16.2 Ostro 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.