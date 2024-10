Previsioni Meteo Piombino: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Piombino indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno tra i 17°C e i 19°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole.

Nel corso del pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 19,7°C, mantenendo un cielo sereno e una leggera umidità. I venti saranno moderati, con una velocità che varierà tra i 4,9 km/h e i 9,3 km/h. La situazione meteo non prevede precipitazioni, quindi non ci saranno interruzioni nelle attività all’aperto. La sera si presenterà con temperature in lieve calo, attorno ai 18°C, ma il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata autunnale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piombino nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi gli abitanti e i visitatori potranno approfittare di un clima favorevole per attività all’aperto. La stabilità delle condizioni meteo suggerisce che anche nei giorni successivi si continuerà a godere di un autunno mite e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Piombino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 6.9 ENE max 6.4 Grecale 68 % 1022 hPa 5 cielo sereno +17.9° perc. +17.5° Assenti 9 ENE max 8.5 Grecale 68 % 1023 hPa 8 cielo sereno +18° perc. +17.6° Assenti 10.2 E max 10.3 Levante 64 % 1024 hPa 11 cielo sereno +19.3° perc. +18.8° Assenti 6.3 SSE max 7.3 Scirocco 60 % 1024 hPa 14 cielo sereno +19.7° perc. +19.4° Assenti 9.3 SSO max 9.5 Libeccio 64 % 1023 hPa 17 cielo sereno +19.5° perc. +19.2° Assenti 1.6 ENE max 2.5 Grecale 65 % 1023 hPa 20 cielo sereno +18.8° perc. +18.5° Assenti 6.4 NE max 6.1 Grecale 66 % 1024 hPa 23 cielo sereno +18.5° perc. +18.1° Assenti 8.2 E max 7.7 Levante 65 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:07

