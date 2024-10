Previsioni Meteo Piombino: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Piombino si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene e miti. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 19°C, con un’escursione termica che non supererà i 20°C durante le ore più calde. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno, specialmente nelle ore serali. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Nord-Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno in un contesto di temperature comprese tra 18°C e 19°C. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varieranno tra 4 km/h e 6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75-79%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un lieve aumento della temperatura, che raggiungerà i 19,8°C. La copertura nuvolosa si presenterà più consistente, con una percentuale che potrà arrivare fino al 51%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a mantenersi debole, con intensità che non supererà i 5 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che scenderanno lentamente fino a stabilizzarsi attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, e il cielo si presenterà sereno. L’umidità rimarrà alta, ma il clima sarà piacevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Piombino nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. La settimana si prospetta quindi tranquilla, con un’ottima possibilità di godere di giornate soleggiate e piacevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +18.7° perc. +18.7° Assenti 4.9 NE max 4.4 Grecale 78 % 1024 hPa 5 poche nuvole +18.4° perc. +18.4° Assenti 6.1 ENE max 5.4 Grecale 79 % 1024 hPa 8 poche nuvole +18.8° perc. +18.7° Assenti 4.1 E max 3.6 Levante 76 % 1025 hPa 11 poche nuvole +19.4° perc. +19.4° Assenti 1.7 SO max 2 Libeccio 73 % 1024 hPa 14 nubi sparse +19.8° perc. +19.8° Assenti 4.9 OSO max 4.6 Libeccio 73 % 1023 hPa 17 nubi sparse +19.5° perc. +19.6° Assenti 1.6 NO max 2.2 Maestrale 78 % 1023 hPa 20 cielo sereno +19.2° perc. +19.2° Assenti 2.6 NE max 2.6 Grecale 78 % 1023 hPa 23 cielo sereno +19° perc. +18.9° Assenti 3.6 ENE max 3.1 Grecale 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:10

