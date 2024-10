Previsioni Meteo Piombino: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 19 Ottobre a Piombino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con una predominanza di nuvole e piogge leggere durante le prime ore. La temperatura si manterrà su valori miti, con una leggera flessione nel corso della giornata. I venti saranno moderati, contribuendo a un clima fresco e umido.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,7°C, con una temperatura percepita di +18,8°C. La velocità del vento sarà di circa 15,9 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 15,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Nella mattina, si continuerà a registrare pioggia leggera fino alle prime ore, con temperature che varieranno tra +18,1°C e +18,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti si presenteranno più deboli, con velocità che si aggireranno intorno ai 10 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’80%. A partire dalle ore 10:00, le probabilità di pioggia inizieranno a diminuire, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +18,5°C. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 18,6 km/h. L’umidità rimarrà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1014 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle probabilità di pioggia, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,2°C, con venti che continueranno a soffiare a una velocità di 20 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piombino nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Sabato 19 Ottobre, si consiglia di prepararsi a una giornata prevalentemente nuvolosa con possibili piogge, soprattutto nelle prime ore.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Piombino

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.5° perc. +18.5° 0.22 mm 14.5 N max 14.2 Tramontana 81 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +18.3° perc. +18.3° 0.41 mm 11.4 NNE max 12 Grecale 82 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +18.2° perc. +18.2° 0.11 mm 7.5 NE max 8.5 Grecale 81 % 1014 hPa 10 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° prob. 73 % 12.3 NE max 15.9 Grecale 80 % 1015 hPa 13 cielo coperto +18° perc. +18° prob. 1 % 17.8 N max 19.2 Tramontana 79 % 1014 hPa 16 cielo coperto +18.5° perc. +18.5° prob. 1 % 18.6 N max 18 Tramontana 80 % 1014 hPa 19 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° prob. 12 % 19.8 N max 20.8 Tramontana 80 % 1015 hPa 22 cielo coperto +18° perc. +18° prob. 3 % 20.8 N max 24.3 Tramontana 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:24

