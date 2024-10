Previsioni Meteo Piombino: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Piombino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con precipitazioni diffuse e temperature miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle ore successive. La temperatura si manterrà attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione nelle prime ore del mattino. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 99%. I venti, provenienti principalmente da Sud Est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 34,9 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge che si intensificheranno, passando da leggere a moderate. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 19°C, mentre la velocità del vento si manterrà su valori freschi, oscillando tra i 25 km/h e i 35 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché totale, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 66%. Le piogge continueranno a cadere, accumulando circa 2.15 mm di acqua entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Le piogge si presenteranno ancora come leggere, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 39 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si attesteranno su valori simili a quelli della mattina, con accumuli che potranno arrivare a 0.95 mm.

Con l’arrivo della sera, le piogge non daranno tregua, continuando a cadere con intensità leggera. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 20°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud Est, con intensità che si attesterà attorno ai 28 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni si accumuleranno ulteriormente, con valori che potranno raggiungere i 1.11 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piombino nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica persistano, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima umido e variabile, con temperature che si manterranno su valori miti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Piombino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.3° perc. +19.5° 0.22 mm 22 SE max 26.8 Scirocco 86 % 1023 hPa 4 pioggia leggera +18.8° perc. +19° 0.22 mm 21.1 ESE max 30.1 Scirocco 87 % 1022 hPa 7 cielo coperto +18.9° perc. +19.1° prob. 66 % 25.8 ESE max 34.9 Scirocco 87 % 1022 hPa 10 pioggia moderata +18.9° perc. +19.2° 2.15 mm 34.1 SE max 42.3 Scirocco 91 % 1022 hPa 13 pioggia leggera +19.5° perc. +19.7° 0.65 mm 27.5 SE max 38 Scirocco 87 % 1021 hPa 16 pioggia leggera +19.8° perc. +20.2° 0.67 mm 27.9 SE max 38.4 Scirocco 87 % 1020 hPa 19 pioggia leggera +19.9° perc. +20.2° 1 mm 28.4 SE max 39.2 Scirocco 87 % 1020 hPa 22 pioggia moderata +19.9° perc. +20.2° 1.11 mm 27.2 SSE max 37.6 Scirocco 86 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:15

