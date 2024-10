Previsioni Meteo Pisa: il bollettino per la prossima settimana 14 – 17 Ottobre

MeteoWeb

Durante la notte di Lunedì 14 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99% e temperature intorno ai 17,6°C, in calo a 16,6°C alle 05:00. Vento moderato da Est, con velocità tra 5,2 km/h e 6,9 km/h, e umidità alta all’83%. Nella mattinata, le temperature saliranno a 21,2°C. Martedì, nubi sparse e temperature di 16,5°C in nottata, con un aumento a 22,9°C a mezzogiorno. Mercoledì, pioggia leggera prevista con temperature intorno ai 16,3°C. Giovedì, cielo coperto e possibilità di pioggia leggera, con temperature attorno ai 20°C. L’umidità rimarrà elevata nei prossimi giorni.

Lunedì 14 Ottobre

Durante la notte di Lunedì 14 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,6°C, con una leggera diminuzione fino a 16,6°C alle ore 05:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,2 km/h e 6,9 km/h, proveniente principalmente da Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, variando tra 4,2 km/h e 7,7 km/h, sempre da direzione Est. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 98%, con umidità che scenderà leggermente fino al 65%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti, con cielo ancora coperto e temperature che si manterranno intorno ai 20,4°C. La velocità del vento sarà simile a quella della mattina, con valori di circa 4,4 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 76%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno fino a 16,6°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con valori intorno ai 3,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, senza possibilità di pioggia.

Martedì 15 Ottobre

La notte di Martedì 15 Ottobre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 82%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,5°C e scenderanno fino a 15,6°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 6,8 km/h, proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 22,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,6 km/h. La copertura nuvolosa scenderà al 24% e l’umidità si attesterà attorno al 62%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che si manterranno intorno ai 22,8°C. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 3,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64%.

La sera presenterà ancora nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 17,2°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 9,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’82%, senza possibilità di precipitazioni.

Mercoledì 16 Ottobre

La notte di Mercoledì 16 Ottobre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 83%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,8°C e scenderanno fino a 16,5°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 10 km/h, proveniente da Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%.

Nella mattina, il cielo si coprirà completamente con pioggia leggera prevista. Le temperature scenderanno fino a 16,3°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17 km/h. La copertura nuvolosa sarà al 100% e l’umidità si attesterà attorno al 93%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno simili, con pioggia moderata e temperature che si manterranno intorno ai 16,6°C. La velocità del vento sarà di circa 8,7 km/h. L’umidità aumenterà fino al 96%.

La sera continuerà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 17,5°C. La velocità del vento sarà di circa 8,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, con possibilità di ulteriori piogge.

Giovedì 17 Ottobre

La notte di Giovedì 17 Ottobre si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,6°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 8,5 km/h, proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con possibilità di pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,6 km/h. La copertura nuvolosa sarà al 92% e l’umidità si attesterà attorno al 79%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno simili, con pioggia leggera e temperature che si manterranno intorno ai 19,6°C. La velocità del vento sarà di circa 7,7 km/h. L’umidità aumenterà fino al 88%.

La sera presenterà ancora cielo coperto con temperature che scenderanno fino a 17,5°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 8,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, con possibilità di ulteriori piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un predominio di cieli coperti e nubi sparse, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 23°C. Si prevedono piogge leggere, soprattutto Mercoledì e Giovedì, con un aumento dell’umidità. Si consiglia di tenere a disposizione un ombrello e di vestirsi in modo adeguato per affrontare le condizioni meteo variabili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.