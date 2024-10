Previsioni Meteo Pisa: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Pisa si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da una persistente instabilità. Le previsioni meteo indicano un clima prevalentemente piovoso, con precipitazioni che si manifesteranno in diverse intensità nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,2°C e i 20,6°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%. Il vento soffierà da est, con velocità moderate, contribuendo a un clima fresco e umido.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno segnate da pioggia leggera e moderata, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 89%. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che raggiungeranno i 1,1mm entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, il tempo non subirà significative variazioni. La pioggia leggera persisterà, accompagnata da cieli coperti. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 20°C intorno alle 10:00. L’umidità rimarrà alta, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,71mm entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con pioggia moderata attesa tra le 13:00 e le 15:00. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, mentre l’umidità continuerà a rimanere elevata. Le raffiche di vento saranno leggere, con velocità che non supereranno i 10km/h.

La sera porterà un leggero miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni, che torneranno a essere di intensità leggera. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 17°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità continuerà a essere elevata.

In conclusione, le previsioni meteo per Pisa nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con condizioni simili, sebbene si preveda un lieve miglioramento nel weekend. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo a breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Pisa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +16.9° perc. +17° 1.1 mm 7.5 E max 8.3 Levante 92 % 1027 hPa 4 pioggia leggera +16.8° perc. +16.9° 0.91 mm 7.3 ENE max 8.3 Grecale 93 % 1027 hPa 7 pioggia leggera +17.3° perc. +17.5° 0.24 mm 7 E max 9.1 Levante 90 % 1028 hPa 10 cielo coperto +20° perc. +20.1° prob. 78 % 9 E max 12 Levante 79 % 1028 hPa 13 pioggia moderata +20.2° perc. +20.4° 1.05 mm 5.8 E max 8.6 Levante 81 % 1027 hPa 16 pioggia leggera +18.1° perc. +18.4° 0.17 mm 8.7 E max 11.8 Levante 90 % 1027 hPa 19 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° prob. 81 % 8 E max 9.8 Levante 92 % 1027 hPa 22 pioggia leggera +17.3° perc. +17.5° 0.31 mm 6.5 E max 7.8 Levante 94 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:17

