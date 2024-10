Previsioni Meteo Pisa: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Pisa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno, mentre il vento rimarrà debole e prevalentemente orientato verso est.

Nel dettaglio, durante la notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 14°C, con una leggera diminuzione fino a 13,6°C verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo di godere di un cielo sereno. La velocità del vento si attesterà intorno agli 8 km/h, creando una sensazione di freschezza ma senza risultare fastidiosa.

Con l’arrivo della mattina, il sole inizierà a riscaldare l’aria, portando le temperature a salire rapidamente. Alle 10:00, si potranno registrare circa 18,4°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, garantendo un cielo sereno fino a metà giornata. A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà il picco di 20,1°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 55%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere lentamente, mantenendosi comunque sopra i 15°C. Le condizioni di bel tempo continueranno, con cieli sereni e poche nuvole che appariranno verso le 17:00. La velocità del vento rimarrà debole, intorno ai 3 km/h, e le precipitazioni saranno assenti, garantendo una giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Le nuvole inizieranno a farsi più presenti, con una copertura che arriverà fino al 41%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a mantenere una velocità contenuta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 1 Novembre a Pisa si presentano favorevoli, con una giornata di sole e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un leggero calo delle temperature, ma le condizioni di bel tempo dovrebbero persistere, rendendo il fine settimana ideale per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Pisa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.2° perc. +13.6° Assenti 8.3 E max 8.6 Levante 70 % 1024 hPa 5 cielo sereno +13.4° perc. +12.6° Assenti 8.7 E max 8.9 Levante 71 % 1024 hPa 8 cielo sereno +15.6° perc. +15° Assenti 8.7 E max 10.6 Levante 67 % 1025 hPa 11 cielo sereno +19.4° perc. +18.9° Assenti 5.6 ESE max 6.3 Scirocco 57 % 1025 hPa 14 cielo sereno +20.2° perc. +19.7° Assenti 2.4 O max 2.2 Ponente 56 % 1023 hPa 17 poche nuvole +16.3° perc. +15.8° Assenti 2.1 NO max 2.9 Maestrale 70 % 1023 hPa 20 poche nuvole +15.2° perc. +14.6° Assenti 3.7 ENE max 3.7 Grecale 74 % 1024 hPa 23 nubi sparse +14° perc. +13.5° Assenti 5.9 E max 5.7 Levante 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:05

