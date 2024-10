Previsioni Meteo Pisa: tutti i dettagli per il weekend 18 – 20 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, si prevedono piogge moderate con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai +18,1°C. Il vento soffierà a 7,8 km/h da Est. Durante la mattina, le piogge saranno più leggere, con temperature tra +17,7°C e +18,8°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno +19,7°C. Sabato, il cielo rimarrà coperto, con temperature attorno ai +15,9°C e sporadiche piogge. Domenica, si prevede un cielo nuvoloso con temperature intorno ai +17°C, ma possibili schiarite nel pomeriggio.

Venerdì 18 Ottobre

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, si prevedono condizioni di pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +18,1°C, con una temperatura percepita di +18,5°C. La velocità del vento sarà di 7,8 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,8 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 1,99 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, attorno al 97%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Proseguendo nella mattina, le condizioni di pioggia leggera continueranno, con temperature che varieranno da +17,7°C a +18,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la velocità del vento si ridurrà a 2,5 km/h. Le precipitazioni saranno più contenute, con un accumulo di 0,57 mm di pioggia. L’umidità si manterrà sopra il 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i +19,7°C. La copertura nuvolosa scenderà al 75%, e la velocità del vento aumenterà a 8,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia del 28%. L’umidità scenderà al 74%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1015 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto con temperature in calo fino a +16,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 100% e la velocità del vento si attesterà intorno ai 4,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia del 2%. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, e la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Sabato 19 Ottobre

Nella notte di Sabato 19 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai +15,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 100% e la velocità del vento si attesterà a 3 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia del 2%. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno coperte, con temperature che varieranno da +15,1°C a +18,1°C. La velocità del vento aumenterà a 5,6 km/h e si prevedono sporadiche piogge leggere con accumuli di 0,24 mm. La copertura nuvolosa sarà del 75% e l’umidità si manterrà attorno all’79%.

Nel pomeriggio, si continueranno a registrare piogge leggere, con temperature che raggiungeranno i +19,1°C. La copertura nuvolosa salirà al 89%, e la velocità del vento si attesterà a 4,6 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di 0,37 mm. L’umidità si manterrà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1013 hPa.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature in calo fino a +17,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 100% e la velocità del vento si attesterà a 4,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia del 27%. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Domenica 20 Ottobre

Nella notte di Domenica 20 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai +17°C. La copertura nuvolosa sarà del 100% e la velocità del vento si attesterà a 4,1 km/h proveniente da Nord Est. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia del 27%. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a piogge leggere con temperature che varieranno da +15,6°C a +16,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la velocità del vento aumenterà a 8,7 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di 0,22 mm. L’umidità si manterrà attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno coperte, con temperature che raggiungeranno i +17,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 100%, e la velocità del vento si attesterà a 16,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia del 25%. L’umidità scenderà al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature in calo fino a +15,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 49% e la velocità del vento si attesterà a 9,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia del 2%. L’umidità si manterrà attorno al 78%, e la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Pisa si preannuncia caratterizzato da condizioni meteo variabili, con piogge leggere previste per Venerdì e Sabato, mentre Domenica potrebbe portare un miglioramento con schiarite e temperature più fresche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le previsioni per pianificare al meglio le proprie giornate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.