Previsioni Meteo Pisticci: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Pisticci per Domenica 27 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante la giornata, con un miglioramento atteso nelle ore serali. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +14,5°C e +20,6°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’82%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,7 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14,4°C, con una temperatura percepita di +14°C. L’umidità sarà alta, attorno all’82%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 1,8 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo coperto. Le temperature saliranno fino a +20,5°C alle ore 12:00, con una temperatura percepita di +19,9°C. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 49%. Il vento continuerà a soffiare da Est-Sud Est, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +20°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 61%. Le condizioni di vento rimarranno simili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, portando a un cielo sereno. Le temperature scenderanno a +15,6°C alle ore 19:00, con un’ulteriore diminuzione fino a +14,6°C a mezzanotte. L’umidità si stabilizzerà attorno al 81%, mentre il vento si farà più sostenuto, raggiungendo i 6,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisticci indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature miti e un miglioramento atteso in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento, rendendo le giornate più gradevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.5° perc. +14.2° Assenti 1.4 SO max 4.6 Libeccio 82 % 1022 hPa 3 cielo coperto +14.4° perc. +14° Assenti 1.2 O max 4.1 Ponente 81 % 1022 hPa 6 cielo coperto +14.2° perc. +13.8° Assenti 1.3 O max 4 Ponente 80 % 1022 hPa 9 nubi sparse +18.7° perc. +18.2° Assenti 5.3 SE max 6.1 Scirocco 58 % 1023 hPa 12 cielo coperto +20.5° perc. +19.9° Assenti 8 ESE max 5.8 Scirocco 49 % 1023 hPa 15 cielo coperto +18.8° perc. +18.3° Assenti 8.2 ESE max 9.7 Scirocco 61 % 1023 hPa 18 nubi sparse +15.9° perc. +15.5° Assenti 1.9 N max 2.9 Tramontana 76 % 1024 hPa 21 cielo sereno +15.1° perc. +14.8° Assenti 4.8 NO max 5.5 Maestrale 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.