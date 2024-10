Previsioni Meteo Pisticci: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Pisticci si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-sud ovest, con velocità che varieranno tra i 2,2 km/h e i 4,1 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 78%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 23,6°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 89%, mentre i venti si intensificheranno, con velocità che potranno arrivare fino a 20,4 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere, stabilizzandosi attorno al 50%. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 22,6°C alle 15:00, mentre la copertura nuvolosa scenderà fino al 77%. I venti continueranno a soffiare da sud-est, con intensità che potranno raggiungere i 22,2 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e l’umidità si attesterà attorno al 61%.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con il cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra i 6,2 km/h e i 10 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’82%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Pisticci indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Domani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un cambiamento con l’arrivo di possibili precipitazioni. Sarà quindi importante monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° Assenti 3 S max 4.5 Ostro 78 % 1018 hPa 3 cielo coperto +15.6° perc. +15.3° Assenti 2.6 SSO max 4.5 Libeccio 80 % 1017 hPa 6 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° Assenti 5.1 S max 8.6 Ostro 78 % 1017 hPa 9 cielo coperto +21.9° perc. +21.6° Assenti 15.3 SE max 16.6 Scirocco 57 % 1017 hPa 12 cielo coperto +23.4° perc. +23.1° Assenti 20.4 SE max 19.6 Scirocco 50 % 1015 hPa 15 nubi sparse +22.6° perc. +22.6° Assenti 22 SE max 23.9 Scirocco 61 % 1014 hPa 18 nubi sparse +19.2° perc. +19.2° Assenti 12.5 SE max 21 Scirocco 81 % 1013 hPa 21 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° Assenti 6.2 SE max 11.7 Scirocco 81 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:20

