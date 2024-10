Previsioni Meteo Pisticci: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Pisticci indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le prime ore, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21,9°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità si attesterà su livelli moderati.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 13°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 12,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 18,7°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno all’8%, e i venti si presenteranno leggeri, con velocità di circa 8,9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 45%.

Durante il pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo per il 57%. Le temperature massime toccheranno i 21,9°C, mentre i venti si faranno più deboli, con intensità di circa 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 31%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature in calo, che scenderanno fino a 14°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo l’80% entro le 21:00. I venti rimarranno leggeri, con velocità di circa 6,2 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 58%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pisticci evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della nuvolosità. Non si prevedono precipitazioni significative, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono subire variazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.7° perc. +12° Assenti 10.2 NO max 14.1 Maestrale 74 % 1024 hPa 4 cielo sereno +12° perc. +11.2° Assenti 9.3 NO max 11.1 Maestrale 74 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.5° perc. +13.6° Assenti 8.6 NO max 12.4 Maestrale 62 % 1024 hPa 10 poche nuvole +20.1° perc. +19.1° Assenti 8.9 N max 11.3 Tramontana 39 % 1024 hPa 13 nubi sparse +21.9° perc. +21° Assenti 8 N max 11.3 Tramontana 31 % 1022 hPa 16 nubi sparse +17.6° perc. +16.6° Assenti 4.1 ENE max 6.6 Grecale 45 % 1022 hPa 19 nubi sparse +15.1° perc. +14.2° Assenti 3 NO max 3.8 Maestrale 59 % 1022 hPa 22 cielo coperto +14° perc. +13° Assenti 6.8 ONO max 7.2 Maestrale 57 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.