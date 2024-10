Previsioni Meteo Pisticci: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pisticci di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un aumento delle nubi nel corso della sera. Le temperature percepite si attesteranno tra i 14,3°C e i 23,2°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 16,7 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa 14,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 6%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 74%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con intensità di circa 3,4 km/h.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con poche nuvole e temperature in aumento. Si prevede che la temperatura raggiunga i 22,5°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 15%, garantendo ampie schiarite. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 39%.

Il pomeriggio si presenterà con cieli sereni e temperature che toccheranno il picco di 23,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 3%. La brezza leggera proveniente da Est-Sud Est garantirà un piacevole comfort termico, mentre l’umidità si manterrà attorno al 39%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 84%. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai 15,8°C. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità aumenterà fino al 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisticci nei prossimi giorni indicano un clima stabile e gradevole, con temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli sereni e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno godere di queste giornate senza preoccupazioni, mentre le nubi potrebbero tornare a farsi più presenti verso il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.3° perc. +13.7° Assenti 3.4 O max 4.8 Ponente 74 % 1016 hPa 3 nubi sparse +14.1° perc. +13.5° Assenti 3.9 O max 4.3 Ponente 74 % 1015 hPa 6 nubi sparse +14.7° perc. +14.1° Assenti 4.3 O max 4.8 Ponente 70 % 1017 hPa 9 poche nuvole +20.2° perc. +19.6° Assenti 4.1 SE max 4.4 Scirocco 49 % 1018 hPa 12 poche nuvole +23.1° perc. +22.4° Assenti 11.3 ESE max 9.3 Scirocco 38 % 1017 hPa 15 cielo sereno +21.4° perc. +20.9° Assenti 16.7 SE max 14.2 Scirocco 48 % 1017 hPa 18 cielo sereno +17.1° perc. +16.7° Assenti 6.6 S max 8.9 Ostro 67 % 1018 hPa 21 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 5 S max 6 Ostro 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:21

