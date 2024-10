Previsioni Meteo Pisticci: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Pisticci indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%, e l’umidità si manterrà attorno al 79%.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con nubi sparse che daranno un po’ di respiro al cielo. Le temperature saliranno fino a 21,7°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 53%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10,4 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 21,6°C. La copertura nuvolosa continuerà a diminuire, con una percentuale che scenderà fino al 60%. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con valori che non supereranno il 20%. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 56%.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15,2°C. La calma del vento sarà evidente, con velocità che non supereranno i 2,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 78%, garantendo una serata fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Pisticci nei prossimi giorni sembrano promettenti. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da temperature miti e cieli sereni, si prevede un weekend altrettanto stabile, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, godendo di un clima che si preannuncia gradevole e senza particolari perturbazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° Assenti 0.5 O max 1.3 Ponente 79 % 1025 hPa 3 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° Assenti 0.5 OSO max 0.9 Libeccio 81 % 1024 hPa 6 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° Assenti 2.4 ONO max 2.8 Maestrale 81 % 1024 hPa 9 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° Assenti 3.3 SE max 2.5 Scirocco 61 % 1024 hPa 12 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° prob. 7 % 10.4 SE max 7.1 Scirocco 53 % 1023 hPa 15 nubi sparse +20° perc. +19.5° prob. 20 % 10.5 SE max 9.7 Scirocco 56 % 1022 hPa 18 nubi sparse +16.7° perc. +16.3° prob. 19 % 3.8 SSE max 4.1 Scirocco 72 % 1023 hPa 21 cielo sereno +15.7° perc. +15.4° Assenti 1.3 SSE max 2.8 Scirocco 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:55

