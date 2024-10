Previsioni Meteo Pistoia: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Pistoia indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,5°C e 17°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 33% al 65%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 17,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’87% e il 92%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 21,4°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 59%. Il vento continuerà a soffiare con intensità leggera, mantenendo una direzione costante. L’umidità, sebbene alta, potrebbe favorire una sensazione di calore moderato.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 19,7°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 76%, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16,5°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura che si attesterà attorno al 35%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, mentre l’umidità si manterrà alta, creando un’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pistoia nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica con temperature miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche. La settimana si prospetta quindi tranquilla, con un clima ideale per attività all’aperto, sebbene con un occhio attento alle nuvole nel cielo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17° perc. +17° Assenti 9.4 NNE max 14 Grecale 88 % 1026 hPa 4 nubi sparse +16.8° perc. +16.9° prob. 15 % 8.7 NNE max 14.3 Grecale 90 % 1026 hPa 7 nubi sparse +17.8° perc. +17.9° Assenti 7.7 NNE max 15.7 Grecale 88 % 1027 hPa 10 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° Assenti 9.2 NNE max 11.9 Grecale 74 % 1027 hPa 13 nubi sparse +20.9° perc. +21° prob. 17 % 9.7 NNE max 12 Grecale 73 % 1026 hPa 16 nubi sparse +18.6° perc. +18.7° prob. 13 % 8.2 NNE max 13.4 Grecale 84 % 1026 hPa 19 poche nuvole +16.7° perc. +16.8° prob. 14 % 8.1 NNE max 11.2 Grecale 91 % 1027 hPa 22 nubi sparse +16.6° perc. +16.7° prob. 4 % 7.3 NNE max 8.9 Grecale 92 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:18

