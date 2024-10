Previsioni Meteo Pistoia: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Pistoia si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 15,8°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si attesterà intorno all’89%.

Nella mattina, i cieli continueranno a rimanere sereni, con temperature che saliranno fino a 22,7°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno principalmente da nord e sud-est. L’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 61%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 21,1°C alle 15:00. Tuttavia, si registrerà un breve passaggio di pioggia leggera, con una pioviggine che porterà circa 0,11mm di acqua. La probabilità di pioggia sarà contenuta al 4%, quindi non si prevede un impatto significativo sulle attività quotidiane. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un’umidità che si attesterà attorno al 65%.

La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,3°C. I venti continueranno a soffiare da nord, mantenendo una leggera brezza. L’umidità si stabilizzerà attorno all’88%, senza alcuna previsione di precipitazioni. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1024hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pistoia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Mercoledì e giovedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di qualche nuvola nel fine settimana. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni meteo favorevoli per godere di piacevoli momenti all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.5° perc. +15.4° Assenti 6.1 NNE max 5.7 Grecale 89 % 1025 hPa 5 cielo sereno +15.2° perc. +15.1° Assenti 6.1 N max 5.5 Tramontana 90 % 1025 hPa 8 cielo sereno +18.7° perc. +18.6° Assenti 4.2 NE max 6.5 Grecale 77 % 1026 hPa 11 cielo sereno +22.4° perc. +22.3° Assenti 3.2 SE max 4.3 Scirocco 62 % 1025 hPa 14 cielo sereno +22.1° perc. +22.1° prob. 4 % 2.7 S max 3.3 Ostro 65 % 1023 hPa 17 cielo sereno +17.7° perc. +17.7° prob. 8 % 6.7 N max 6 Tramontana 85 % 1024 hPa 20 cielo sereno +16.5° perc. +16.5° Assenti 6.7 N max 6 Tramontana 88 % 1024 hPa 23 cielo sereno +15.9° perc. +15.8° Assenti 6.5 N max 5.8 Tramontana 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.