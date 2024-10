Previsioni Meteo Pistoia: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Pistoia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,7°C. La copertura nuvolosa sarà assente e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di circa 9,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Nella mattina, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22,7°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 48%. La pressione atmosferica si manterrà stabile, favorendo condizioni di bel tempo.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 20,4°C alle 15:00. Il cielo presenterà poche nuvole, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, con una velocità di circa 4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza da Nord. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica continuerà a essere favorevole, garantendo un clima stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pistoia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli sereni. Venerdì e Sabato si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre Domenica potrebbe portare qualche nuvola in più, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un fine settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.4° perc. +13.9° Assenti 9.1 NNE max 10.7 Grecale 74 % 1024 hPa 5 cielo sereno +14° perc. +13.4° Assenti 8.8 NNE max 10.6 Grecale 77 % 1024 hPa 8 cielo sereno +17.8° perc. +17.5° Assenti 6.3 NNE max 11.1 Grecale 68 % 1025 hPa 11 cielo sereno +22.3° perc. +21.9° Assenti 5.9 ENE max 9.6 Grecale 49 % 1024 hPa 14 cielo sereno +22.3° perc. +22° Assenti 4.9 ENE max 9 Grecale 55 % 1023 hPa 17 poche nuvole +16.4° perc. +16.2° Assenti 8.9 N max 9.5 Tramontana 80 % 1024 hPa 20 cielo sereno +15.2° perc. +14.8° Assenti 7.8 N max 7.8 Tramontana 76 % 1025 hPa 23 cielo sereno +14.6° perc. +13.9° Assenti 7.6 N max 6.6 Tramontana 69 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.