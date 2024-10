Previsioni Meteo Pistoia: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Pistoia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 19°C nel pomeriggio, mentre la notte si presenterà con valori più freschi, intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte del 100% nel pomeriggio. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzioni settentrionali e sud-occidentali, con velocità che varieranno tra i 2,8 km/h e i 6,2 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98%. I venti saranno leggeri, provenienti da nord, con una velocità di circa 3,3 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 06:00. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 19,2°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 69%, con venti leggeri che varieranno da nord a sud. L’umidità rimarrà alta, attorno al 75%, e non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura massima di circa 19,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e i venti continueranno a essere leggeri, con velocità che si manterranno tra i 3,7 km/h e i 6,2 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 76%.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 15,8°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che varierà dal 52% al 64%. I venti si manterranno leggeri, e l’umidità continuerà a essere elevata, attorno al 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pistoia nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Non si prevedono cambiamenti significativi, con la possibilità di un cielo nuvoloso anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° Assenti 3.6 N max 3.7 Tramontana 89 % 1020 hPa 4 nubi sparse +14.5° perc. +14.4° Assenti 4.1 N max 4.2 Tramontana 90 % 1020 hPa 7 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° Assenti 2.8 NNE max 3.6 Grecale 85 % 1020 hPa 10 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° Assenti 5.9 S max 6 Ostro 73 % 1020 hPa 13 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° Assenti 3.7 SO max 5.4 Libeccio 75 % 1019 hPa 16 cielo coperto +18.7° perc. +18.8° Assenti 1.8 SO max 4.4 Libeccio 84 % 1019 hPa 19 nubi sparse +16.5° perc. +16.5° Assenti 4.2 N max 4.2 Tramontana 89 % 1020 hPa 22 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° Assenti 4.8 NNE max 4.4 Grecale 90 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:29

