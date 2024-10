Previsioni Meteo Pistoia: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Pistoia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 22°C nel pomeriggio, mentre la notte porterà un leggero abbassamento, con valori che scenderanno fino a 15,6°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15,5°C e l’umidità si attesterà intorno al 91%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est accompagnerà queste ore, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una leggera diminuzione della temperatura che arriverà a 18,3°C intorno alle 8:00. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque alta, attorno al 76%. La velocità del vento sarà moderata, con valori che non supereranno i 4,3 km/h.

Il pomeriggio porterà temperature più elevate, raggiungendo il picco di 22,2°C intorno alle 12:00 e mantenendosi su valori simili fino alle 14:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 96%, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 62%, mentre il vento rimarrà debole, con velocità che varieranno tra 2 e 6 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si manterrà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15,6°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 87%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pistoia indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni più favorevoli per godere di cieli sereni e temperature più calde.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° Assenti 7.5 NNE max 8.1 Grecale 91 % 1026 hPa 5 nubi sparse +14.9° perc. +14.8° Assenti 6.9 NNE max 7.5 Grecale 90 % 1026 hPa 8 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° Assenti 4.3 NE max 6.7 Grecale 76 % 1026 hPa 11 cielo coperto +21.9° perc. +21.7° Assenti 2.7 ESE max 4.4 Scirocco 59 % 1025 hPa 14 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° Assenti 2 SE max 4.5 Scirocco 62 % 1024 hPa 17 cielo coperto +17.3° perc. +17.3° Assenti 6.7 N max 6.3 Tramontana 85 % 1025 hPa 20 nubi sparse +16.3° perc. +16.3° Assenti 6.9 N max 6.9 Tramontana 87 % 1025 hPa 23 nubi sparse +15.6° perc. +15.6° Assenti 7.1 NNE max 7.5 Grecale 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:08

