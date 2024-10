Previsioni Meteo Pistoia: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Pistoia indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100% nelle prime ore del giorno. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino a metà mattinata, con temperature che saliranno fino a 14,2°C intorno alle 08:00. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, attorno ai 9 km/h, proveniente da Nord-Est. Con il passare delle ore, le nubi inizieranno a diradarsi, portando a un miglioramento della situazione meteorologica.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo mostrano un cielo con nubi sparse e temperature che raggiungeranno un massimo di 18°C. La copertura nuvolosa scenderà al 45% intorno alle 13:00, favorendo un clima più gradevole. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno molto basse, attestandosi attorno al 5%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 11,2°C entro la notte. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Pistoia indicano un miglioramento significativo nel corso della giornata di Sabato 5 Ottobre. Dopo una notte nuvolosa e una mattina grigia, si assisterà a un pomeriggio più soleggiato e a una sera serena. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e cieli prevalentemente sereni.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.8° perc. +12.4° prob. 18 % 9.2 NNE max 17.1 Grecale 85 % 1012 hPa 4 cielo coperto +12.7° perc. +12.2° prob. 15 % 8.9 NNE max 17.3 Grecale 82 % 1012 hPa 7 cielo coperto +13.3° perc. +12.7° prob. 7 % 8.5 NNE max 17.4 Grecale 79 % 1013 hPa 10 nubi sparse +16.5° perc. +15.8° Assenti 9 NE max 12.8 Grecale 61 % 1013 hPa 13 nubi sparse +17.8° perc. +17.2° prob. 7 % 7.8 NE max 9.4 Grecale 57 % 1012 hPa 16 nubi sparse +16.1° perc. +15.5° prob. 5 % 6.3 NE max 9.2 Grecale 68 % 1012 hPa 19 cielo sereno +12° perc. +11.4° Assenti 7.2 N max 7.9 Tramontana 83 % 1014 hPa 22 cielo sereno +11.4° perc. +10.8° Assenti 6.4 N max 5.9 Tramontana 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.