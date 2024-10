Previsioni Meteo Pistoia: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Pistoia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto con una temperatura di circa 12,7°C. La pioggia leggera si presenterà nelle prime ore del mattino, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 60%.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto, con temperature che varieranno da 12,4°C a 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con una percentuale che si aggirerà attorno al 90%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 91%, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 13,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 15,7°C. La probabilità di pioggia si manterrà attorno al 56%, e l’umidità continuerà a essere alta, con valori che toccheranno il 74%. Le condizioni di vento si intensificheranno, con una velocità che potrà arrivare a 12,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12,9°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. La probabilità di pioggia sarà bassa, intorno al 10%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’84%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pistoia indicano una giornata di Venerdì caratterizzata da un clima umido e nuvoloso, con temperature che si manterranno moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.6° perc. +12.3° 0.17 mm 6.9 NNE max 13.9 Grecale 91 % 1005 hPa 4 cielo coperto +12.4° perc. +12° prob. 56 % 7.3 NNE max 14.4 Grecale 90 % 1005 hPa 7 cielo coperto +13.1° perc. +12.8° prob. 17 % 5.4 NE max 9.3 Grecale 89 % 1007 hPa 10 nubi sparse +16.5° perc. +16° prob. 20 % 7.1 NE max 8.6 Grecale 70 % 1007 hPa 13 cielo coperto +17.4° perc. +16.9° prob. 65 % 8.8 NNE max 8.1 Grecale 66 % 1007 hPa 16 cielo coperto +14.7° perc. +14.3° prob. 57 % 11.9 NNE max 19.1 Grecale 79 % 1008 hPa 19 cielo coperto +13° perc. +12.5° prob. 10 % 10.4 NNE max 19.5 Grecale 84 % 1011 hPa 22 cielo coperto +13.1° perc. +12.6° prob. 2 % 9.3 NNE max 17.3 Grecale 83 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:46

