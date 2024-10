Previsioni Meteo Poggibonsi: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Poggibonsi si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, ma la copertura rimarrà comunque significativa. Le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione della temperatura percepita, che si aggirerà attorno ai 14°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 e i 4 km/h, proveniente principalmente da est. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno all’81%, contribuendo a una sensazione di calore più intensa. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi gli abitanti di Poggibonsi potranno godere di una mattinata tranquilla, sebbene nuvolosa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà coperto, ma non si registreranno cambiamenti sostanziali nelle condizioni meteo. La velocità del vento continuerà a essere bassa, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità, pur mantenendosi alta, potrebbe rendere l’aria un po’ più fresca rispetto alle ore precedenti.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo circa 16°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, e la copertura nuvolosa sarà attorno al 98%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e il vento continuerà a mantenersi debole. L’umidità si attesterà intorno all’80%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggibonsi indicano una giornata caratterizzata da un clima nuvoloso e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.4° perc. +14.1° Assenti 4 E max 3.6 Levante 84 % 1025 hPa 5 nubi sparse +14° perc. +13.6° Assenti 4.3 E max 4.1 Levante 82 % 1025 hPa 8 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° Assenti 4.1 E max 4.5 Levante 72 % 1026 hPa 11 cielo coperto +21.1° perc. +20.9° Assenti 1.9 NE max 2.7 Grecale 61 % 1025 hPa 14 cielo coperto +21.5° perc. +21.2° Assenti 2.9 N max 3.1 Tramontana 60 % 1024 hPa 17 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° Assenti 2.6 NNO max 2.5 Maestrale 76 % 1024 hPa 20 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 2.8 NNE max 3 Grecale 81 % 1025 hPa 23 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° Assenti 3.4 ENE max 3.6 Grecale 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:08

